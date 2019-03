Ferrero fa un passo indietro: «Amo la Samp»

E sulla possibile cessione del club: «Nessuna proposta»

Genova - «Sono fiero di essere presidente della Sampdoria e di lavorare tanto per questa società. Finchè Dio vorrà sono contento di rappresentare questo club che è nel mio cuore. La Roma? La tifo fin da piccolo»: così Massimo Ferrero a Radio Radio.



Voci - Il numero uno blucerchiato in merito alle presunte voci sul Palermo ha aggiunto: «Città che adoro ma non significa che voglio comprare la società. Sono felice di rappresentare questa società».



Società - Ferrero ha poi nuovamente smentito i rumors riguardanti la cessione della società: «Soldi non ne ho visti e proposte neppure. Quando arriveranno non ci metto nulla a dirlo».