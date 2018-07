Ferrero furioso con Zamparini, «Non ci si comporta così»

Il presidente della Samp è arrabbiato per il mancato trasferimento di La Gumina

Genova - Sembrava fatta per La Gumina alla Sampdoria, ma l'acquisto è fumato all'ultimo momento nonostante la lunga trattativa con il Palermo. L'inserimento dell'Empoli all'ultimo minuto, con un'offerta leggermente superiore, ha convinto il Palermo a spedire l'attaccante in Toscana.La società di Corte Lambruschini è rimasta beffata e questo ha fatto andare andare su tutte le furie il presidente Ferrero: «Mi arrabbio perché La Gumina mi è stato segnalato da Osti tre mesi fa quando quasi nessuno lo conosceva, allora abbiamo preso i primi contatti con il Palermo e sembrava non ci fosse alcun problema. Poi in pochi mesi il suo prezzo è via via proliferato fino alla beffa finale di vederlo finire all’Empoli. Ognuno si comporta come crede, io però vengo da un altro mondo» (le sue parole riportate dal Secolo XIX).

Non si è fatta attendere la risposta di Zamparini: «Certamente vengo da un altro mondo: che non è come il suo, quello del cinema. La Gumina lo ha perso lui perché ha trovato un presidente più bravo di lui, ovvero quello dell’Empoli»