Ferrero: «Il sogno nel cassetto? Comprare la Roma»

Il presidente della Sampdoria martedì insieme al Genoa discuterà dello stadio con il sindaco

Genova - «Quando Pallotta andrà in pensione sarò pronto ad acquistare la Roma. E’ il mio sogno nel cassetto da romano, romanista e nato al Testaccio»: lo ha affermato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero intervenuto come ospite a “Domenica In”.



Società - Le frasi del numero uno blucerchiato arrivano in un periodo in cui il fondo York Capital sta cercando di acquistare il club e ha predisposto un nuovo incontro a Londra nei prossimi giorni.



Stadio - Martedì mattina invece Sampdoria e Genoa saranno al lavoro per il Ferraris: è previsto un incontro con il sindaco Marco Bucci per definire con il Comune le ultime pratiche per ottenere la concessione lunga 90 anni dello stadio.