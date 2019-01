Ferrero: «Per il c... che mi sto facendo in questa c... di città volevo andare all´Olimpico»

Il presidente della Sampdoria esterna le sue sensazioni al termine della gara contro il Milan

Genova - «Ci tenevo a giocare la finale all’Olimpico per il c... che mi sto facendo in questa c…. di città e per il fatto che da romano sarebbe stato magnifico»: lo ha dichiarato nel post gara di Samp – Milan il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero.



Partita - Il numero uno del club ha poi aggiunto: «Reina è stato il migliore in campo e ci ha impedito di vincere la partita. Ai ragazzi non posso dire nulla, sono felice di come hanno tenuto testa al Milan».



Portiere - Sul banco degli imputati per il ko agli ottavi è finito Rafael chiamato a sostituire Audero. Così Ferrero: «E’ un bravo portiere e in passato lo ha dimostrato. Ha giocato poco fin qua ma non va crocifisso».