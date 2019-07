Ferrero svuota il sacco: «La Samp è in vendita, penso solo al Palermo»

Genova - «La Sampdoria è in vendita, voglio il Palermo. Da due anni vado dietro al club, speriamo che questa sia la volta buona»: così ai taccuini del Giornale di Sicilia il presidente blucerchiato Massimo Ferrero.



Futuro - Il numero uno della società doriana aggiunge: «In questo momento c’è chi sta destabilizzando il tutto ma qui per riportare in alto il Palermo ci vogliono soldi. Sono motivato e non avrei problemi a rilanciare la società ma per fare ciò serve essere uniti».



Club - Ferrero conferma la sua partecipazione al bando per l’acquisizione del titolo sportivo: «Lo farò in maniera chiara e quando ci sarà verrò a Palermo. Però dobbiamo metterci in testa che prima di tutto bisogna partire dalla base e quindi costruire un campo di allenamento, puntare sui giovani e allestire una rosa che possa vincere subito».