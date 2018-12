Ferrero tuona: «La Samp non è in vendita. Chi la vuole tiri fuori 200 milioni»

Il presidente della società blucerchiata fa chiarezza sulle voci uscite in questi giorni

Genova - «La Sampdoria non è in vendita, basta con questa storia»: lo ha dichiarato in esclusiva a Primocanale il presidente Massimo Ferrero smentendo le voci riguardanti un ipotetico passaggio di proprietà.



Futuro - Il numero uno del club doriano ha poi aggiunto: «Da quando ho comprato la società sempre la solita storia. Se Genova non vuole uno come il sottoscritto che punta a fare crescere il club si organizzi una colletta e io mi tolgo da qua». Ferrero ha poi fissato il prezzo per chi volesse comprare il club: «Duecento milioni».