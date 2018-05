Festa dello Sport, tanti eventi targati Uisp nel segno del 70°

Genova - È da quattordici anni uno degli appuntamenti sportivi e di intrattenimento più importanti dell’intera stagione e attira ogni anno, nel capoluogoligure, decine di migliaia di partecipanti e visitatori, di ogni età.



È la Festa dello Sport, la manifestazione organizzata da Porto Antico in collaborazione con Uisp Genova e Stelle nello Sport, in programma quest’anno da venerdì 18 a domenica 20 maggio 2018 sempre nell’area del Porto Antico di Genova.



Nel 2018 ricorre il 70° anniversario di fondazione dell’Unione Italiana Sport Per tutti e tutte le attività targate Uisp saranno per l’occasione promosse nel segno di questo importante traguardo.



Tra queste, i tradizionali Galà della danza, in programma la prima serata, il 21° Galà delle discipline orientali, che arricchirà il sabato sera, oltre a nuove iniziative quali Il Miglio Blu e il MiniMiglio.



Dalle arti marziali al muay thai, al parkour con la novità delle attività sport & benessere, non mancherà ovviamente la piscina dedicata alle attività subacquee.



Da ricordare inoltre che ad aprire l’edizione 2018 sarà la Baby Maratona, organizzata in collaborazione con i Lions Club Genova Porto Antico.



La domenica, poi, si rinnoverà l’appuntamento con la Camminata contro il razzismo, promossa ed organizzata da Suq Genova in collaborazione con il Comitato regionale Uisp Liguria



Un’edizione ancora più social, con protagonisti assoluti sul web gli hashtag #festasport18, #stellenellosport e #70annidiUISP.



Informazioni, dettagli e aggiornamenti sul portale www.uisp.it/genova