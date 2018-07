Finiscono all´asta tre cinema di proprietà di Ferrero

Tuona il nipote del presidente della Samp: «Il gruppo è solido, troveremo una soluzione»

Genova - Scatta il pignoramento per tre cinema di proprietà del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero: le sale che finiranno all’asta sono l’Adriano a Prati, l’Ambassade nel quartiere Montagnola e infine l’Atlantic a Cinecittà.



Replica - La vendita giudiziaria avverrà in quattro lotti con offerte in busta chiusa. Giorgio Ferrero, nipote del numero uno blucerchiato ha fatto chiarezza sulla vicenda: «Il gruppo è solido, prima dell’asta troveremo una soluzione per non perdere i cinema». In attesa di capire come si evolverà la vicenda, sono state fissate due date, una per la presentazione delle offerte che dovrà avvenire entro il 15 ottobre e il giorno dopo l’apertura delle buste.