Fiorentina - Genoa 0-0. Poche emozioni

Genova - Fiorentina: Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Chiesa, Muriel, Gerson. All. Montella. A disp: Terracciano, Brancolini, Ceccherini, Simeone, Mirallas, Dabo, Hancko, Montiel, Vlahovic, Ferrarini, Lakti.



Genoa: Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Criscito, Radovanovic, Bessa, Veloso, Pedro Pereira; Pandev, Kouame. All. Prandelli. A disp: Marchetti, Jandrei, Gunter, Samabria, Lapadula, Mazzitelli, Rolon, Dalmonte, Sturaro, Lakicevic, Favilli, Schafer.



Arbitro: Orsato di Schio



Primo Tempo

1' Conclusione di Muriel, para Radu



5' Cross di Benassi troppo corto e Radu para



8' Pandev atterrato al limite dell'area Orsato fa proseguire



15' Squadre che fanno fatica a trovare gli spazi



23' Muriel si invola ma Radovanovic è bravo a contenerlo



20' Ammonito Gerson per gioco scorretto



27' Tiro di Chiesa, para Radu



34' Lafont d'istinto bravo su una punizione battuta da Veloso



35' Sinistro di Criscito, alto



43' Sta vincendo la paura al Franchi, poche emozioni



47' Finisce il primo tempo sullo 0-0



46' Destro di Muriel deviato in corner



47' Fine primo tempo sullo 0-0



Secondo Tempo

6' Radu para una conclusione dalla distanza di Milenkovic



15' Nessuna emozione a trenta minuti dal termine del match



23' Cross di Chiesa deviato in corner



28' Il Genoa al momento è in B



34' Tiro di Chiesa, Radu para



36' Giallo a Radovanovic per gioco scorretto



39' Giallo a Bessa