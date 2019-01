Fiorentina - Samp, Giampaolo: «Gabbiadini non sarà titolare»

Il mister doriano non recupera Linetty e Barreto. Sul mercato dichiara: «Defrel resta».

Genova - «La Coppa Italia è stata utile per ritrovare il ritmo partita dopo la sosta di tre settimane. Adesso inizia un altro cammino con diciannove partite e cinquantasette punti a disposizione»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia della partita contro la Fiorentina.

Cammino - Il mister doriano ha poi analizzato la valenza della partita in chiave europea: «Superiori a noi ci sono Juventus, Napoli, le due milanesi e le romane. Poi le altre se la giocano tutte per fare da guastafeste, quindi è fondamentale sbagliare il meno possibile».



Convocati - Giampaolo ha poi fatto la conta dei presenti: «Restano out Barreto e Linetty mentre Gabbiadini c’è ma non parte dal primo minuto. Manolo è arrivato con grande entusiasmo ed è un innesto di qualità che ci permette di dare linfa in avanti».



Mercato - In attacco con l’arrivo di Gabbiadini un posto dovrà essere liberato. Così Giampaolo: «Tra Defrel e Kownacki il partente è il secondo per scelte concordate con la società».