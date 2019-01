Fiorentina - Samp, prima convocazione per Gabbiadini. Torna Bereszynski

Genova - Rifinitura terminata per la Sampdoria in vista della sfida al Franchi contro la Fiorentina. Prima convocazione per l'attaccante Manolo Gabbiadini mentre torna in lista Bereszynski dopo il lungo infortunio. Out, come confermato da Giampaolo, restano Barreto e Linetty.



Portieri: Audero, Belec, Rafael.



Difensori: Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru, Regini, Rolando, Sala, Tavares, Tonelli.



Centrocampisti: Ekdal, Jankto, Praet, Ramírez, Saponara, Vieira.



Attaccanti: Caprari, Defrel, Gabbiadini, Quagliarella.