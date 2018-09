Frosinone - Genoa 1-2. Doppio palo colpito da Kouamè

Genova - Frosinone -: Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Molinaro; Ciano; Campbell, Perica. All. Longo. A disp: Bardi, Ariaudo, Beghetto, Brighenti, Cassata, Ciofani, Crisetig, Ghiglione, Krajnc, Pinamonti, Soddimo, Vloet.



Genoa: Radu; Spolli, Biraschi, Criscito; Romulo, Sandro, Hiljemark, Lazovic; Pandev; Piatek, Kouamé. All. Ballardini. A disp: Marchetti, Vodisek, Bessa, Dalmonte, Favilli, Gunter, Lakicevic, Mazzitelli, Medeiros, Omeonga, Pereira, Zukanovic.



Arbitro: Sacchi di Macerata



Primo Tempo

4' Cross di Campbell e pallone che termina direttamente sul fondo



5' Cross di Zampano dalla destra, Radu anticipa Campbell



6' Zampano di controbalzo, Radu respinge



8' Angolo di Ciano, Molinaro manda alto di testa



10' Tiro-cross di Pandev e palla alta sopra la traversa



14' Radu decisivo su Campbell, è corner. Dalla bandierina libera la difesa del Genoa



24' Occasione sprecata dal Genoa con Romulo che in area di rigore calcia malissimo



32' GOL GENOA Piatek di destro in girata batte Sportiello. Sette gol in campionato



36' GOL GENOA Kouamè ruba palla a Salamon e serve Piatek che tutto solo insacca di piatto



40' Spolli atterra Perica in area di rigore e Sacchi concede il penalty



41' Gol Frosinone Ciano spiazza Radu e accorcia le distanze



45' Ci sarà 1 minuto di recupero



46' Chibsah al volo di destro, è palo. Finisce qui il primo tempo tra Frosinone e Genoa



Secondo Tempo

Ciofani al posto di Perica



3' Tiro di Ciano e palla alta sopra la traversa



6' Sinistro di Campbell, palla fuori



11' Giallo ad Hallfredsson per fallo su Kouamè



16' Giallo a Campbell che poi viene sostituito da Soddimo



19' Baòòardini toglie Lazovic e inserisce Zukanovic



22' Fuori Pandev, dentro Pereira



25' Giallo per Sandro per gioco scorretto



27' Destro di Kouamè e pallone che colpisce il palo due volte



28' Sandro in rovesciata salva quasi sulla linea il colpo di testa di Chibsah



30' Ultimo cambio per Ballardini: Mazzitelli al posto di Sandro