Gabbiadini segna ma non basta: la Samp perde 2-1 contro il Bologna

Genova - Bologna: Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Dzemaili; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio. All.Mihajlovic. A disp: Da Costa, Sarr, Denswill, Paz, Orsolini, Santader, Corbo, Schouten, Svanberg



Sampdoria: Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Leris, Bertolacci, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All.Ranieri. A disp: Falcone. Avogadri, Augello, Chabot, Ekdal, Barreto, Bonazzoli, Rigoni, Ramirez, De Paoli, Caprari, Ferrari.



Arbitro: Doveri di Roma



La Sampdoria torna a segnare su azione ma non basta, al Dall’Ara il Bologna vince 2-1: i blucerchiati trovano un gran gol con Gabbiadini ma pagano due sviste difensive dove, prima Palacio e poi Bani, ne approfittano per battere Audero. Da registrare anche un gol annullato a Quagliarella con il Var per un fuorigioco che pare inesistente.



Ranieri, rispetto al pareggio casalingo contro la Roma, cambia soltanto una pedina, fuori Rigoni e al suo posto Leris. Dopo 24’ minuti dove entrambe le squadre hanno fatto fatica a superarsi, un minuto dopo i blucerchiati hanno la ghiotta occasione per trovare il vantaggio: dagli sviluppi del corner Quagliarella gira in area di rigore, il pallone finisce a Gabbiadini che centra il palo. Al 33’ si fanno vedere pure i padroni di casa con Palacio, ma il tiro dell’attaccante viene rimpallato da un difensore e Audero para. Passano quattro minuti e ci prova Jankto a impensierire l’estremo difensore rossoblu che manda in corner. Nel finale Audero dice di no ancora a Palacio: è l’ultima azione del primo tempo.



Nella ripresa Ranieri toglie Leris e Bertolacci (acciaccato) e inserisce De Paolo ed Ekdal. Alla prima occasione il Bologna va in vantaggio: Palacio è bravo a ricevere da un compagno e a trafiggere Audero. La Sampdoria, rispetto al passato, però non si demoralizza e al 7’ va a pareggiare i conti ma la rete viene annullata da Doveri dopo il consulto del Var per un sospetto fuorigioco. E’ il preludio al pareggio che arriva al 18’ quando l’ex di turno Gabbiadini con un sinistro infila il pallone all’angolino: la punta doriana, alla seconda rete in campionato, non esulta per rispetto del suo passato. Adesso la partita si fa più viva, tanti errori da una parte e dall’altra ma al 33’ arriva la doccia fredda per la Samp: dagli sviluppi del calcio d’angolo Bani si infila tra le maglie della difesa della Samp e in scivolata infila Audero. Ranieri le tenta tutte con Caprari al posto di Jankto ma è tutto inutile e al 49’ arriva il fischio finale di Doveri. Per la Samp adesso è fondamentale fare punti mercoledì in casa contro il Lecce per non perdere il contatto dal quartultimo posto.