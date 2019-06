Garrone: «Se la trattativa con il gruppo Vialli saltasse l´unico che ha da rimetterci è Ferrero»

L'ex presidente della Sampdoria ha incontrato i Vecchi Ultras in piazza

Genova - «Se la trattativa con il gruppo Vialli non dovesse concretizzarsi l’unica persona a rimetterci è soltanto Ferrero»: lo ha dichiarato l’ex presidente della Sampdoria Edoardo Garrone durante l’incontro con i Vecchi Ultras in piazza Leonardo Da Vinci.



Gestione - Garrone ha poi parlato della società: «Sul personaggio Ferrero ammetto che mi vergogno pure io e gli ho fatto notare che così non va, però dal punto di vista sportivo la Sampdoria è gestita bene ed è sana e i risultati sono sotto gli occhi di tutti».



Passato - L’ex numero uno della Sampdoria ha spiegato com’è maturata la cessione della società: «Ferrero l’ho conosciuto grazie all’avvocato Romei che è una persona molto seria e ha potuto decidere da solo a differenza mia. Quando ho dato via la Sampdoria non è uscito nulla, mentre in questo caso è completamento diverso. Vi lascio con una promessa, prima che la società muoia e non sarà così farò tutto quello nelle mie possibilità».