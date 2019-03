Gasperini allontana Ienca con una manata, il tecnico: «L´ho appena spostato»

La replica della Sampdoria: «Episodio bruttissimo, da stigmatizzare»

Genova - Tensione alle stelle allo stadio Ferraris in occasione di Samp - Atalanta: al momento dell'espulsione, il tecnico Giampiero Gasperini avrebbe allontanato con una manata il segretario generale della Samp Massimo Ienca nel tunnel che porta agli spogliatoi.



Ricostruzione - A fine gara il tecnico dell'Atalanta durante la consueta conferenza stampa ha spiegato la vicenda: «Ienca è una persona che conosco bene e oggi me lo sono trovato di fronte, dove non poteva stare. Io l'ho appena spostato e c'è stata la sceneggiata». Sull'argomento ha preso posizione anche l'avvocato Antonio Romei: «Alcuni testimoni mi hanno raccontato l'episodio. Quando la partita finisce all'avversario va data la mano e stop, non una manata. Toccherà alla Procura Federale fare tutte le indagini sull'accaduto. Massimo Ienca fa parte della Sampdoria - ha proseguito - e va tutelato. Sono episodi che non devono accadere».