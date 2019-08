Genoa, -2 al campionato: out Cassata per infortunio

Genova - Dopo la seduta mattutina al Centro Signorini, per il Genoa resta la vigilia come tappa di avvicinamento alla trasferta nella Capitale. Sabato alle 15 mister Andreazzoli incontrerà i rappresentanti degli organi d’informazione, per fare il punto per il match con la Roma. Il team volerà nel pomeriggio nella capitale, dove domenica sosterrà un semplice risveglio in ritiro.



Il Genoa Cricket and Football Club informa che il centrocampista Francesco Cassata ha riportato una frattura composta della falange prossimale del quinto dito di un piede e salterà la trasferta di Roma. Gli esami strumentali a cui il calciatore è stato sottoposto, per un infortunio in allenamento, ha evidenziato un quadro clinico oggetto di ulteriori valutazioni la prossima settimana.





