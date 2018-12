Genoa, 2mila i tagliandi venduti per la gara contro l´Entella

Genova - Sono 2mila, di cui 270 acquistati dai sostenitori dell’Entella per il settore ospiti (c’è tempo sino alle 19 odierne), i biglietti venduti per il derby di Tim Cup di giovedì al Ferraris (ore 18). I tagliandi sono reperibili a prezzi bloccati sino alla giornata di oggi. Da domani scatteranno piccoli ritocchi. I tagliandi saranno disponibili giovedì al Ticket Office del Genoa Museum and Store in via al Porto Antico 4 (aperto tutti i giorni, orario continuato 10-19), nelle ricevitorie Ticketone e sul sito www.ticketone.it . Alle 15 entreranno in servizio le biglietterie dello stadio in via Monnet fronte tribuna. Anche i tifosi ospiti potranno acquistare i titoli di accesso alle biglietterie per ogni settore disponibile.



Prezzi in prevendita sino a mercoledì 5 dicembre – (*ridotto Under 16)

Gradinata Nord: 10 euro, Distinti 20 euro (*10), Tribuna Inferiore Centrale 40 euro (*20), Settore Ospiti 10 euro.



Prezzi applicati giovedì 6 dicembre – (*ridotto Under 16)

Gradinata Nord: 15 euro, Distinti 25 euro (*10), Tribuna Inferiore Centrale 45 euro (*20).