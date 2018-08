Genoa, 43 minuti di silenzio per commemorare le vittime

Durante Genoa-Empoli i tifosi resteranno in silenzio quasi un tempo in segno di lutto

Genova - Striscioni capovolti, nessuna bandiera e un silenzio assordante. Si tratta dell'iniziativa degli Ultrà Genoa CFC e dell'Associazione Club Genoani per commemorare le vittime del crollo del ponte Morandi. Lo annunciano con un comunicato in cui spiegano di aver preso questa decisione per la partita contro l'Empoli nonostante «quei tesserati che nelle loro dichiarazioni hanno dimostrato di pensare solo alle partite e a fare andare avanti la macchina del business». E concludono: «43 minuti di silenzio. 43 minuti di amore».



Qui di seguito il comunicato completo:

«La nostra cara Genova ha subito un trauma che il tempo non potrà cancellare. Noi non lo dimenticheremo mai, così come non dimenticheremo chi non c’è più e, nel ricordo di questa assurda tragedia, vogliamo stringerci tutti insieme. Per questo domenica scegliamo la strada del silenzio, nel rispetto di chi ha visto spezzate le proprie vite su quel ponte e della nostra città. Un silenzio assordante di 43 minuti, uno per ogni bambino, lavoratore, studente, papà o mamma che oggi non sono più con noi. In occasione di Genoa-Empoli, per i primi 43 minuti le nostre bandiere non sventoleranno, i nostri striscioni capovolti coloreranno lo stadio diversamente e le nostre voci rimarranno silenziose. Vogliamo rivolgere un particolare ringraziamento a tutte le tifoserie d’Italia e non solo, che hanno espresso vicinanza alla nostra città. I loro gesti, i loro striscioni, sono stati molto più veri delle parole di circostanza di tanti tesserati che, poi, nelle loro dichiarazioni hanno dimostrato solo di pensare alle partite e al fare andare avanti la macchina del business, dimenticandosi che nella vita bisogna essere uomini e non burattini. Noi non siamo così, siamo profondamente diversi e di questo ne andiamo orgogliosi, così come orgogliosi siamo e sempre saremo della nostra amata Genova, che ancora una volta saprà risorgere. 43 minuti di Silenzio, 43 minuti di amore».