Genoa a Reggio Emilia: in vendita i tagliandi per la gara contro il Sassuolo

La trasferta è aperta a tutti

Genova - Prima trasferta della stagione per il Genoa: i rossoblu domenica alle 20.30 giocheranno a Reggio Emilia contro il Sassuolo reduce da quattro punti nelle prime due partite contro Inter e Cagliari.



La società rossoblu comunica che i biglietti per il settore ospiti, “Tribuna nord”, sono acquistabili anche per i non titolari di Dna Genoa, presso i punti vendita Vivaticket e on-line su www.vivaticket.it. Il costo è di 25 Euro più diritti di prevendita, il termine ultimo è fissato alle 19 di sabato. Per l’acquisto e l’accesso allo stadio è necessario presentare documento di identità in corso di validità. I tagliandi di “Tribuna Nord” non sono cedibili a terzi.