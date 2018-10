Genoa a San Siro per tentare l´impresa: dubbi in difesa e in attacco

Questa sera il recupero di campionato contro il Milan

Genova - Recupero di campionato questa sera a San Siro per il Genoa: i rossoblu sfideranno il Milan nella gara non disputata il 18 agosto scorso a seguito del crollo di ponte Morandi.



Juric, dopo i due pareggi contro Juventus e Udinese, cerca il primo acuto in trasferta nella prima delle due partite contro le milanesi (sabato alle 15 c’è l’Inter). Il mister rossoblu non potrà contare su Favilli, Marchetti e Romero ma dovrà valutare la condizione di alcuni elementi non ancora al meglio della forma.



Per quanto riguarda gli undici che scenderanno in campo con Radu in porta, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Biraschi, Gunter e Criscito; a centrocampo se restano confermati Pereira, Romulo, Bessa e Lazovic, il dubbio è tra Mazzitelli e Sandro. In attacco la conferma del duo Piatek-Kouamè con Pandev che però scalpita per ritrovare una maglia da titolare.