Genoa alla caccia dei tre punti per la salvezza: dubbi in mezzo al campo

Alle 15 al Ferraris c'è il Frosinone all'ultima spiaggia

Genova - Sfida salvezza allo stadio Luigi Ferraris: il Genoa affronta alle 15 il Frosinone penultimo in classifica ma che ha dato segnali nelle ultime due gare di campionato nonostante il ko interno contro la Roma nei minuti finali. I rossoblu in caso di vittoria chiuderebbero definitivamente la pratica staccando le rivali concorrenti.



Formazione - Prandelli ha qualche dubbio da sciogliere soprattutto in mezzo al campo: con Veloso out per influenza Rolon e Radovanovic si giocano una maglia in mezzo al campo con Lerager da una parte e Bessa dall’altra. In attacco Pandev dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina e insieme a Kouamè e Sanabria spazio a Lazovic. In difesa nessuna novità, davanti a Radu ecco il quartetto composto da Biraschi, Romero, Zukanovic e Criscito.