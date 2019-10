Genoa, allenamenti a Pegli: gruppo diviso in due parti

Genova - Il Genoa è tornato ad allenarsi a Pegli per preparare la gara di mercoledì sera contro la Juventus all’Allianz Stadium dopo la vittoria in rimonta sul Brescia di sabato scorso.



Il gruppo è stato diviso in due parti, chi ha giocato ha fatto un lavoro specifico e l’altro una partita a campo ridotto. Thiago Motta non avrà ancora a disposizione Criscito, Sturaro, Favilli e Pajac che ha già dato forfait sabato contro le Rondinelle. Domani alle 13 conferenza stampa del tecnico e poi ultimo allenamento prima della partenza per Torino.