Genova - Dopo l’amichevole (9-0) con il Fc Stubai, il test con il Fc Wacker Innsbruck. Dalla Serie D, alla Serie B. Sale il livello degli avversari attesi alla SportPlatz di Neustift martedì, per il calcio d’inizio fissato alle 18. In mattinata il Grifone si allenerà senza sconti, come accaduto prima del precedente appuntamento.



Per la prima volta il Grifo affronta questo team, massima espressione calcistica del nord Tirolo, nel corso dei 14 ritiri svolti in Austria.