Genova - Il Genoa in ansia per l’attaccante Christian Kouamè: per il giocatore, secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport 24 Gianluca Di Marzio si teme la rottura del legamento crociato



Kouamè si è fatto male nella partita tra la sua Nazionale e il Sudafrica valida per la Coppa d’Africa U23 uscendo al 72’. La punta ivoriana è già tornata in Italia e domani si sottoporrà agli esami di rito per valutare l’entità dell’infortunio.