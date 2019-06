Genoa, arriva Pinamonti: «Pronto per questa sfida»

Genova - Rinforzo in attacco per il Genoa: dall’Inter arriva Andrea Pinamonti l’anno scorso al Frosinone dove ha realizzato 5 gol in 27 presenze. La punta, sbarcata a Milano, ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport alcune dichiarazioni: «Dal Genoa sono passati tanti attaccanti forti, sono pronto per questa sfida. Il mio preferito? Milito».



Acquisto - Il Genoa lo ha acquistato definitivamente dall'Inter per una cifra intorno ai 18 milioni, ma con la società nerazzurra è stato raggiunto un 'gentleman agreement' che pone l'Inter in prima fila in caso di futura rivendita da parte dei rossoblù. Il calciatore, nazionale Under 20 e 21, ha svolto le visite mediche ieri pomeriggio.



ph Genoa su Twitter