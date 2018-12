Genoa - Atalanta 1-0. Buon primo tempo del grifone avanti con Piatek

Genova - Genoa Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Veloso, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek. All.Prandelli. A disp: Marchetti, Vodisek, Spolli, Lopezm Rolon, Pandev, Dalmonte, Sandro, Pereira, Favilli, Omeonga, Zukanovic.



Atalanta: Berisha; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic; Gomez, Zapata. All. Gasperini. Gollini, Rossi, Valzania, Masiello, Reca, Djimsiti, Tumminello, Castagne, Pessina, Rigoni, Pasalic, Barrow.



Arbitro: Doveri di Roma



Primo Tempo

3' Primo giallo della gara per Romero per fallo su De Roon



5' De Room esce per infortunio, entra Pessina



8' Kouamè da pochi passi sbaglia, ma è fuorigioco



12' Piatek si invola ma viene steso da Palomino, Doveri estrae il giallo



18' Punizione battuta da Veloso, palla che termina direttamente sul fondo



20' Atalanta pericolosa con Toli, Radu c'è e manda in corner



24' Piatto di Lazovic, palla che termina abbondantemente sul fondo



31' Biraschi ferma Zapata in corner. Il difensore è al momento il migliore in campo



34' Calcio di rigore per l'Atalanta ma Radu è super su Ilicic



45' Atalanta pericolosa con Gimez che prima prende il palo e poi trova Radu sulla sua strada



49' Hiljemark calcia, palla in corner



50' GOL GENOA Piatek da pochi passi insacca



51 Finisce il primo tempo al Ferraris sullo 0-0