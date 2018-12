Genoa - Atalanta, Prandelli: `Vittoria di gruppo, sono soddisfatto`

Prima successo per il mister del Genoa dopo tre partite

Genova - "Una vittoria che ci dà fiducia anche per il futuro e soprattutto ci permette di fare un un passo in avanti. Abbiamo concesso poco ai nostri avversari ma dobbiamo migliorare in determinate situazioni di possesso palla": lo ha dichiarato l'allenatore del Genoa Cesare Prandelli al termine della vittoria casalinga 3-1 contro l'Atalanta.



Episodi - Il mister rossoblu ha parlato degli episodi arbitrali: "Rispetto alla gara dell'Olimpico contro la Roma il Var stavolta è stato interpellato e questo ci fa piacere. I ragazzi nonostante le decisioni di Doveri sono rimasti in partita e hanno portato a casa i tre punti".



Singoli - Prandelli ha poi analizzato la prestazione di alcuni giocatori: "Rolon si sta allenando bene e gioca. Ha sostituito Veloso ma non perché il portoghese è stato bocciato ma mi serviva un giocatore diverso in mezzo al campo. Radu è stato decisivo oltre che sul rigore anche in altre occasioni ma oggi tutti mi sono piaciuti anche Romero che è riuscito a non fare errori dopo il giallo nei minuti iniziali di gara ".