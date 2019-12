Genova - Davide Ballardini al momento ha detto no per un suo ritorno al Genoa: l’ex tecnico, “cacciato” lo scorso campionato non è convinto di tornare sulla panchina rossoblu per tentare una nuova disperata salvezza.



Il grifone chiude il 2019 all’ultimo posto in classifica a seguito della debacle a Milano contro l’Inter e della vittoria da parte della Spal contro il Torino. Thiago Motta che ha vinto soltanto con il Brescia (3-1) non è stato ancora ufficialmente esonerato ma la fiducia nei suoi confronti è scaduta.



Se Ballardini dovesse confermare il suo no la scelta potrebbe ricadere su Diego Lopez che il direttore sportivo Marroccu conosce molto bene.