Genoa - Brescia 1-1. Esordio con gol per Agudelo

C'è Gumus tra i titolari, mentre in attacco Kouamè e Pandev in panchina e spazio a Pinamonti

Genova - Genoa Radu; Ghiglione, Zapata, Romero, Ankersen; Radovanovic, Schone; Gumus, Cassata, Lerager; Pinamonti. All. Motta. A disp: Marchetti, Jandrei, Barreca, Goldaniga, Sanabria, Kouamè, El Yamiq, Biraschi, Jagiello, Pandev, Sgudelo, Saponara.



Brescia: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Aye. All. Corini. A disp: Alfonso, Gastaldello, Magnani, Ndoj, Zmrhal, Morosini, Matri, Donnarumma, Semprini.



Arbitro: Abisso di Palermo



Pre Partita

Sfida salvezza al Ferraris tra Genoa e Brescia: i rossoblu del neo tecnico Thiago Motta cercano il riscatto dopo la debalce contro il Parma, mentre le Rondinelle sono reduci dal buon punto in casa contro la Fiorentina. Il mister rossoblu cambia completamente rispetto al passato: in porta c'è Radu, poi in difesa spazio a Ghiglione, Romero, Zapata e Ankersen. I due di centrocampo sono Schone e Radovanovic mentre a supportare Pinamonti ecco Gumus, Cassata e Lerager.