Genoa, buone notizie per Prandelli: Favilli verso il recupero

Genova - Il Genoa è tornato ad allenarsi dopo la mini pausa di due giorni in vista della gara contro la Juventus in programma domenica alle 12.30.



Nel primo pomeriggio, dopo un pit-stop in sala video, i giocatori sono scesi in campo per una seduta mista. Tra esercitazioni di riscaldamento, circuiti tecnici, possesso-palla e partite tematiche, l’allenamento si è aperto e chiuso in quasi due ore filate a ritmi intensi. Al di là di Hiljemark in convalescenza post-operatoria (l’iter di riabilitazione procede secondo le modalità stabilite), tutti a disposizione di mister Prandelli i giocatori in organico. Anche Favilli si è allenato con i compagni. Nessun problema per Radu ristabilitosi dalla sindrome influenzale che lo aveva messo fuori gioco. Mercoledì la preparazione prosegue con una sessione a porte chiuse.



