Genoa - Cagliari 0-1. Radu strepitoso su Romagna

Genova - Genoa: Radu; Biraschi, Gunter, Zukanovic; P. Pereira, Bessa, Radovanovic, Veloso, Criscito; Pandev, Lapadula All.: Prandelli. A disp: Marchetti, Jandrei, Lakicevic, Pezzella Giu., Lerager, Rolon, Sanabria, Kouamé, Dalmonte.



Cagliari: Cragno; Srna, Pisacane, Klavan, Cacciatore, Lu. Pellegrini; Barella, Bradaric, Ionita; Cerri, Pavoletti All.: Maran. A disp: Rafael, Romagna, Deiola, Castro, Birsa, Oliva, Lykogiannis, Cigarini, Despodov, Padoin, Joao Pedro, Thereau



Arbitro: Paolo Valeri



Primo Tempo

5' Lancio per Cerri che commette fallo su Gunter e Valeri ferma il gioco



10' Tiro-cross di Bessa, il pallone però finisce sull'esterno della rete



12' Criscito al volo, palla alta



16' Punizione di Veloso, fuori



22' Giallo a Klavan per gioco scorretto



23' Girata di Lapadula, Cacciatore manda in corner



24' Sinistro di Veloso dalla bandierina, Cragno manda in corner



26' Cragno bravo a respingere una deviazione di Cacciatore sul tiro di Bessa



29' Pandev calcia di sinistro, Cragno devia



36' Pavoletti anticipa Gunter e Radu e calcia, Biraschi manda in corner



40' Gol Cagliari Pavoletti si libera di Gunter e calcia, Radu è battuto



46' Finisce il primo tempo con il Genoa sotto di un gol contro il Cagliari



Secondo Tempo

Fuori Pereira, dentro Kouamè



5' Il Genoa preme alla ricerca del gol del pareggio



6' Conclusione di Kouamè, palla fuori



8' Tiro-cross di Veloso, Cragno manda in corner



13' Lancio per Kouamè ma l'attaccante è in fuorigioco



17' Tiro di Kouamè deviato da un compagno e palla fuori



21' Fuori Pavoletti per infortunio, dentro Joao Pedro



23' Tiro al volo schiacciato di Lapadula, Cragno para



32' Giallo a Veloso per gioco scorretto



37' Fuori Biraschi, dentro Pezzella



38' Romagna di testa, Radu manda in corner