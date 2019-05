Genoa - Cagliari, Prandelli: «Siamo padroni del nostro destino»

Il gol di Criscito nel finale evita la sconfitta casalinga

Genova - «Un punto fondamentale per la classifica a una partita dal termine del campionato. Il rigore? Criscito è stato bravo a realizzarlo, ha dimostrato freddezza»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli al termine della gara pareggiata 1-1 contro il Cagliari.



Sfida - Il tecnico rossoblu ha poi parlato della prestazione dei suoi: «Nel primo tempo abbiamo commesso un errore facendo girare Pavoletti in area di rigore e siamo stati puniti, mentre nella ripresa i ragazzi hanno spinto ma è mancato il solito guizzo. Poi il rigore nel finale ci ha permesso di rimettere le cose a posto a uscire dal campo con un punto. A Firenze ci sarà da lottare per mantenere la categoria senza fare calcoli e regalare una gioia ai nostri tifosi come sempre straordinari».



Partite - Prandelli ha poi parlato della partita tra Empoli e Torino in programma domani alle 15: «Non la guarderò. Intanto noi riprendiamo gli allenamenti in vista della Fiorentina già lunedì pomeriggio».