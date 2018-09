Genoa-Chievo: 1-0. Il solito Piatek regala il vantaggio ai rossoblù

Genova - Luci accese al Ferraris per il turno infrasettimanale che vedrà di scena Genoa e Chievo Verona. I rossoblù, reduci dalla deludente sconfitta dell’Olimpico, fanno alcuni accorgimenti di formazione. Primo fra tutti Andrei Radu, che scalza tra i pali Marchetti. Davanti Ballardini rinuncia a Bessa, per schierare Kouamé al fianco del gioiellino Piatek.



Genoa - Radu; Biraschi, Spolli, Criscito; Pereira, Romulo, Hiljemark, Lazovic; Pandev; Kouamé, Piatek. All.: Ballardini

Chievo Verona - Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Rossettini, Barba; Hetemaj, Radovanovic, Rigoni; Giaccherini; Leris, Stepinski. All.: D’Anna.

Arbitro: Pasqua



1' Partiti!



3' Traccia verticale di Lazovic per Kouamé, controllato da Rossettini. Sarà corner.



4' Sugli sviluppi del calcio d'angolo Lazovic tenta la conclusione di destro, sfera che finisce a lato.



9' GIACCHERINI! Pericoloso diagonale del numero 17 gialloblù che preoccupa la Gradinata Nord.



11' SUPER SORRENTINO! Il numero uno clivense si supera su Pandev. Il macedone da due passi non riesce a concretizzare la sponda aerea di Spolli sugli sviluppi del corner calciato da Romulo.



12' Ammonito Mimmo Criscito



21' PIATEK! Anticipo preciso di Criscito che avvia la ripartenza rossoblù. Palla al centravanti polacco che, galvanizzato dal momento, prova una conclusione potente che sorvola la traversa non di molto



24' Ancora Piatek! Classica manovra rossoblù: pallone laterale su Criscito, il capitano rossoblù spedisce la palla in area dove svetta più in alto di tutti Piatek. Il capocannoniere della Serie A non trova l'equilibrio giusto per impensierire Sorrentino di testa.



29' Brutto fallo di Hetemaj su Romulo. Ammonizione per il finlandese.



32' Il Chievo prova a farsi pericoloso con Stepinski, ma l'attaccante polacco non impatta bene la sfera sulla punizione di Giaccherini. Pallone alto, nessun pericolo per Radu.



33' PIATEK! Spalle alla porta il numero 9 rossoblù si libera dalla marcatura clivense ed esplode il destro che sbatte sul palo. Ferraris a bocca aperta per la prestanza fisica dimostrata da Piatek nel sapersi divincolare tra le maglie gialloblù.



36' Intervento in area di rigore su Piatek. Pasqua, a pochi metri di distanza, vede tutto e ammonisce Piatek per simulazione.



37' Numero straordinario di Giaccherini che doma un pallone alto. Il numero 17 gialloblù conquista poi un corner sotto la Nord.



38' LERIS! Conclusione dai 25 metri del numero 11 giallobù, Radu non trattiene. Sarà ancora angolo.



40' STEPINSKI! Chievo a un passo dal vantaggio con l'attaccante polacco, che di testa non inquadra per un nonnulla lo specchio della porta.



42' PIAAATEK! Destro potente e angolato di Piatek, nulla da fare per Sorrentino. Sesto gol in serie A per il bomber polacco.



45' PIATEK! A un passo dalla doppietta l'attaccante, che sta stregando la difesa gialloblù di D'Anna. Il colpo di testa termina a fil di palo sul fondo.



INTERVALLO