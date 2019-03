Genoa con poche idee, al Ferraris finisce 0-0 contro il Frosinone

I rossoblu non riescono a trovare la via del gol contro i ciociari rimasti in 10

Genova - Il Genoa esce tra i fischi dopo il pareggio scialbo contro il Frosinone: al Ferraris finisce 0-0 con i rossoblu che non riescono a battere gli ospiti rimasti in dieci dal 35’ del primo tempo dopo l’espulsione di Cassata per doppia ammonizione. Un altro passo indietro sul piano del gioco per gli uomini allenati da Cesare Prandelli dopo quello di Verona contro il Chievo.



Primo Tempo - Dopo un inizio soporifero è il Genoa che prova a rendersi pericoloso dalla distanza ma sia Bessa che Lazovic trovano Sportiello attento. Il Frosinone cerca il vantaggio con Pinamonti che colpisce al volo ma la palla termina fuori. Alla mezz’ora è Sanabria a mettere i brividi a Sportiello ma la punta non trova la via della rete e la palla termina fuori. Al 35’ gli ospiti restano in dieci: Cassata compie un’ingenuità e, già ammonito si fa cacciare. L’inferiorità numerica del Frosinone però non avvantaggia il Genoa che non trova i varchi per chiudere in vantaggio il primo tempo, che termina in parità



Secondo Tempo - Nella ripresa Prandelli toglie Biraschi e inserisce Pandev ma il Genoa non riesce a trovare spazio tra le maglie della difesa del Frosinone. Anzi, è proprio la formazione di Baroni a mettere i brividi alla difesa rossoblu con Paganini ma il pallone si infrange sulla traversa. Nel finale Lerager prova a regalarsi la prima gioia al Ferraris ma la palla finisce fuori. Finisce qui, il Genoa sale a 30 punti, stacca il Bologna sconfitto a Udine e si allontana sempre più dal terz’ultimo posto. Sabato alle 18 la sfida al Tardini di Parma contro i gialloblu prima di un mini ciclo terribile contro Juventus, Inter e Napoli intervallate dall’Udinese.