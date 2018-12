Genoa dai due volti, contro la Fiorentina è 0-0

I rossoblu giocano una gara dai due volti

Genova - Il Genoa non va oltre lo 0-0 contro la Fiorentina nell'ultima gara casalinga del 2018: i rossoblu chiudono a 20 punti staccandosi ulteriormente dalla zona retrocessione. Una partita dai due volti quella giocata dal Genoa con i primi 45 avari di emozioni e il secondo molto meglio. Le occasioni più nitide nel primo tempo sono state da parte degli ospiti con Simeone che di testa manda clamorosamente fuori. Successivamente sale in cattedra Radu prima decisivo su Chiesa e poi su Mirallas. Nella ripresa i rossoblu entrano in campo più decisi e al 48' Bessa impegna Lafont che manda in corner. La Fiorentina, dal canto suo, ci prova con Chiesa che però colpisce il palo. Al 65' Massa con l'aiuto del Var non vede un fallo di mano da parte dei giocatori del Genoa: Pioli protesta con e viene allontanato per proteste. Nel finale è Piatek a impegnare la difesa della Fiorentina ma Lafont è attento. Finisce qui il match del Ferraris: dopo la sosta, il Genoa affronterà il Milan lunedì 21 alle 21 senza il suo bomber Piatek squalificato.



Genoa: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Bessa, Rolon, Hiljemark, Lazovic; Piatek, Kouamé. All. Prandelli. A disp: Marchetti, Vodisek, Spolli, Lopez, Dalmonte, Sandro, Pereira, Lakicevic, Favilli, Omeonga, Veloso, Zukanovic



Fiorentina: Lafont; Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Veretout, Norgaard, Edmilson; Mirallas, Simeone, Chiesa. All.Pioli. A disp: Brancolini, Dragowski, Ceccherini. Pjaca, Dabo, Hancko, Montiel, Sottil, Benassi, Graiciar, Vlahovic, Thereau.



Arbitro: Massa di Imperia



Primo Tempo

1' Simeone di testa, palla fuori



8' Inizio di partita spezzettato



15' Solo un'occasione per la Fiorentina con Simeone, poi tanto agonismo a metà campo



17' Tiro a incrociare di Chiesa, para Radu a terra



29' Fallo in attacco di Piatek: la punta tenta la rovesciata ma colpisce un avversario



36' Bessa calcia, para a terra Lafont



39' Mirallas calcia, un giocatore del Genoa devia e palla sul palo



41' Fernandes calcia, Radu respinge



48' Finisce il primo tempo sul punteggio di 0-0



Secondo a Tempo

47' Tiro di Bessa e palla fuori



55' Kouamè da fuori area, Lafont para a terra



58' Palo di Chiesa, Fiorentina vicino al gol



59' Nel Genoa fuori Hiljiemsrk, dentro Veloso



60' Ancora Chiesa dalla distanza, Radu devia



65' Non concesso dal Var un rigore alla Fiorentina, espulso Pioli



75' Ammonito Piatek: la punta era diffidata e salta il Milan alla ripresa del campionato



77' Piatek di testa, Lafont in corner



80' Lazovic spreca da buona posizione, palla fuori



83' Fuori Kouamè, dentro Favilli



90' Giallo a Lazovic. Saranno cinque minuti di recupero



93' Piatek dalla distanza, palla in corner



95' Finisce qui, il Genoa pareggia 0-0