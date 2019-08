Genova - Non solo Schone, il Genoa chiude un’altra operazione: dalla Fiorentina arriva Riccardo Saponara l’anno scorso in prestito alla Sampdoria.



Contratto - Il calciatore andrà a ricoprire il ruolo di trequartista nello scacchiere di Aurelio Andreazzoli. Saponara arriva in prestito con diritto di riscatto. L’anno scorso in campionato il calciatore ha collezionato 22 presenze realizzando 2 reti (la prima il 28 ottobre nella sconfitta per 3-2 a San Siro a contro il Milan e la seconda al 99’ nel pareggio incredibile dell’Olimpico contro la Lazio).