Genoa, ecco Perin e Behrami al Baluardo

Genova - Mattia Perin riparte dal Genoa: il portiere, che con i rossoblu ha collezionato 151 presenze in carriera, arriva dalla Juventus in prestito secco ed è pronto a mettersi a disposizione di Davide Nicola. L’estremo difensore ha svolto in mattinata le visite mediche di rito e in giornata effettuerà il primo allenamento con i nuovi compagni per preparare la gara contro il Sassuolo di domenica 5 gennaio.



Insieme a Perin al Synlab Il Baluardo è arrivato anche Berhami, già da ieri a lavorare a Pegli: il centrocampista svizzero che ha collezionato 24 presenze in rossoblu nel 2003-2004, dovrebbe firmare il suo contratto con il Genoa fino a giugno.