Genoa - Fiorentina 2-3. Secondo ko consecutivo per i rossoblu

Genova - Genoa: Perin; Biraschi, Spolli, El Yamiq; Rosi; Veloso, Bertolacci, Hiljemark, Lazovic; Medeiros, Rossi. All. Ballardini. A disp: Lamanna, Zima, Cofie, Lapadula, Taarabt, Rossettini, Galabinov, Pandev, Bessa, Omeonga, Zukanovic.



Fiorentina -: Sportiello; Gaspar, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Saponara, Chiesa; Simeone. All.Pioli. A disp: Cerofolini, Dragowski, Eysseric, Falcinelli, Dabo, Olivera, Cristoforo, Dias, Hristov, Thereau.



Arbitro: Manganiello di Pinerolo



Primo Tempo

6' Cross di Gaspar per Simeone che però viene anticipato da Biraschi



8' Simeone in spaccata manda alto: la punta della Fiorentina era però in fuorigioco



11' Tiro di Badelj di sinistro, Perin devia



17' Badelj lancia Benassi in area di rigore ma il pallone è lungo e Perin fa sua la sfera



18' Destro di Benassi, para Perin in due tempi



22' Cross di Hiljemark ma Rossi non impatta al meglio e il pallone termina fuori



29' Giallo a Badelj per gioco scorretto



33' Sinistro di Biraghi, palla che termina fuori di poco



36' Punizione battuta da Hiljemark, Sportiello manda in corner



43' Gol Fiorentina Simeone vede libero Benassi che in scivolata batte Perin



46' Finisce il primo tempo con il Genoa sotto di un gol contro la Fiorentina



Secondo Tempo

Nel Genoa fuori Rosi, dentro Pandev



6' Gaspar atterra Pandev, è giallo



8' Spolli atterra Chiesa, ammonito



14' Fuori Veloso, dentro Bessa



16' Pandev si invola ma Biraghi lo atterra e Manganiello estrae il giallo



18' Match spezzettato, scatta il giallo a Saponara



18' Gol Genoa Rossi tutto solo batte Sportiello di interno piede



20' Palo di Dabò da fuori area



22' Ballardini toglie Rossi applaudito da tutto lo stadio e dentro Lapadula



23' Gol Genoa Hiljemark in scivolata dalla destra, Lapadula da pochi passi insacca di sinistro



25' Colpo di testa di Lapadula e pallone che termina sul fondo



29' Pandev entra a piedi uniti su Gaspar e scatta il rosso diretto



28' Cross di Dabo ma sia Simeone che Chiesa non possono colpire perchè anticipati



30' Fuori Gaspar, dentro Falcinelli



31' Tiro di Falcinelli e Perin devia



32' Gol Fiorentina Eysseric al volo, Perin è battuto



35' Gol Fiorentina Eysseric vede Dabo che di interno piede batte Perin



38' Giallo a Chiesa per fallo su Lapadula. La panchina del Genoa voleva il rosso e Manganiello estrae il rosso per Zukanovic



42' Sinistro di Falcinelli, respinge Perin



45' Saranno 5' di recupero



47' Tiro di Medeiros, salva Biraghi



50' Finisce qui, il Genoa perde 3-2 contro la Fiorentina dopo esser passato in vantaggio