Genoa - Fiorentina, Prandelli: `Punto prezioso dopo un brutto primo tempo`

Quattro punti per il mister rossoblu dal suo arrivo in panchina

Genova - "Abbiamo conquistato un punto prezioso soprattutto per la gara disputata. Il primo tempo è stato in mano alla Fiorentina mentre nel secondo abbiamo cambiato qualcosa e rischiato di vincere": lo ha dichiarato l'allenatore del Genoa Cesare Prandelli al termine della sfida contro la formazione viola.



Cosa serve - Il tecnico del Genoa ha poi analizzato il suo cammino con quattro punti in altrettante gare: "Da questo mini ciclo ho tratto indicazioni per migliorare questo organi, ovviamente la società sa dove intervenire per completare la rosa".



Singoli - Prandelli ha chiuso parlando di alcuni suoi giocatori: "Rolon è un giocatore interessante e mi auguro continui così, mentre Radu ha voglia di migliorare"