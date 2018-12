Genoa - Fiorentina, Prandelli: «Vogliamo i tre punti»

Il tecnico torna ad affrontare la sua ex squadra che ha allenato dal 2005 al 2010

Genova - «Il mio rapporto con Firenze è ottimo ma adesso sono al Genoa e voglio fare bene. Sarà una partita difficile tra due squadre che cercano il riscatto dopo le sconfitte nelle gare disputate mercoledì scorso»: lo ha dichiarato Cesare Prandelli in vista dell’ultima partita del 2018 contro la Fiorentina in programma alle 15 allo stadio Luigi Ferraris.



Assenze - Il mister rossoblu ha poi fatto il punto sulle condizioni fisiche dei suoi giocatori: «Criscito è dei nostri mentre Pandev ha un problema muscolare e quindi resta a casa. Romero? E’ un po’ irruento ma ha tanta qualità. Quello che mi importa più di tutto è fare bene e uscire dallo stadio tra gli applausi del nostro pubblico».



Condoglianze - Questa mattina un lutto ha sconvolto la tifoseria del Genoa per la morte di Emilio Parodi, presidente del Club Bonilauri di Sestri Ponente. Così Prandelli: «Negli anni ha testimoniato la fede rossoblu con grandi esempi e oggi il mio pensiero va alla famiglia e a tutti i tifosi».



Incidenti - Il tecnico del grifone ha poi concluso parlando di quanto successo in Inter – Napoli sia dentro che fuori dallo stadio: «La gente deve indignarsi per questi fenomeni di razzismo e violenza. Dovesse accadere a me andrei ad abbracciare il calciatore vittima di questi insulti razziali. Provo grande amarezza e tristezza per i fatti che sono accaduti nel calcio italiano».