Genoa - Frosinone 0-0. Pari tra i fischi

Genova - Genoa: Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Bessa; Lazovic, Kouame; Sanabria. Allenatore: Prandelli. A disp: Jandrei, Marchetti, Pereira, Gunter, Pezzella, Lakicevic, Rolon, Sturaro, Dalmonte, Pandev.



Frosinone: Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Paganini, Chibsah, Viviani, Cassata, Molinaro; Ciano, Pinamonti. Allenatore Baroni. A disp: Bardi, Iacobucci, Brighenti, Krajnc, Ariaudo, Zampano, Simic, Beghetto, Gori, Sammarco, Maiello, Valzania, Ciofani, Trotta.



Arbitro: Mariani di Aprilia



Primo Tempo

8' Pinamonti calcia, Radu devia ma l'attaccante del Frosinone è in fuorigioco



11' Punizione battuta da Lazovic, para Sportiello senza problemi



13' Tiro dalla distanza di Bessa, para Sportiello a terra



15' Pinamonti al volo, palla a lato



20' Giallo a Cassata per gioco scorretto



25' Viviani atterra Kouamè, è giallo



29' Genoa pericoloso con Sanabria, palla fuori di poco



33' Tiro di Pinamonti che termina di poco fuori



35' Frosinone in 10, rosso a Cassata per doppio giallo



36' Giallo a Zukanovic per gioco scorretto



46' Si chiude il primo tempo al Ferraris sullo 0-0



Secondo Tempo

7' Tiro di Radovanovic troppo centrale, Sportiello fa sua la sfera



12' Colpo di testa di Sanabria, palla di poco fuori



14' Lazovic sbaglia il cross, para Sportiello



23' Tiro di Lazovic respinto da Goldaniga



26' Frosinone in 10 e vicino al gol con Paganini che colpisce la traversa



33' Fuori Kouamè, dentro Dalmonte+



40' Lerager cerca il primo gol al Ferraris ma la palla sfiora il palo



49' Finisce qui, il Genoa pareggia 0-0 contro il Frosinone