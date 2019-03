Genoa - Frosinone, Prandelli: «La squadra ha dato tutto ma non è bastato»

Il tecnico rossoblu ha poi aggiunto: «Non siamo salvi, dobbiamo ancora lottare»

Genova - «La squadra fino all’ultimo ha cercato la vittoria ma stavolta siamo stati imprecisi dal punto di vista tattico. Detto ciò dobbiamo migliorare perché sarebbe bastato poco per portare a casa la vittoria»: lo ha affermato l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli al termine del pareggio per 0-0 contro il Frosinone.



Campionato - «Il campionato è ancora lungo e non siamo ancora salvi, basta una sconfitta per cambiare le carte in tavola – ha aggiunto Prandelli – Bisogna dare atto ai nostri avversari che si sono difesi bene».



Successi - Il tecnico rossoblu ha poi concluso: «Dobbiamo lottare e soffrire insieme per raggiungere il nostro obiettivo. I ragazzi hanno lottato e questa è la cosa più importante. Adesso non bisogna farci prendere dalla frenesia per non vanificare tutto».