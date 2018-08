Genoa, i prezzi per l´esordio casalingo contro l´Empoli

Genova - E’ scattata al Ticket Office del Genoa Museum and Store, riaperto dopo la chiusura di ieri, la prevendita dei biglietti per la partita con l’Empoli Fc, in programma domenica alle 20:30.



Per la gara con i toscani, questi sono i prezzi per i tagliandi, disponibili pure dalle ore 15 nelle ricevitorie Listicket e sul sito www.listicket.com (*tariffa ridotta 8-16 anni): Tribuna Inferiore Centrale Numerata: 100 euro (*50), Distinti 40 euro (*20), Gradinata, Settore 5, Settore Ospiti: 25 euro (*15). Biglietti gratis per gli Under 8 al Ticket Office. Presso le biglietterie dello stadio, il giorno del match, prezzo simbolico di 1 euro.