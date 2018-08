Genoa, il rebus attacco

A inizio stagione non sono ancora chiare quelle che saranno le gerarchie in attacco

Genova - Domenica alle 20.30 il Genoa affronta l'Empoli nella prima partita di campionato. A tenere banco è la domanda su chi giocherà in attacco nei rossoblu. Pare probabile che Ballardini opti per un 3-5-2 e che uno dei due posti sarà di Piatek, apparso in grande spolvero nel pre-stagione.

In vantaggio per il posto rimanente sono Favilli, intorno al quale c'è grande attesa, e Kouamè apparso già performante in Coppa Italia contro il Lecce. Altra soluzione può essere affidarsi al veterano Pandev che ha più presenze in Serie A di quelle sommate del resto degli attaccanti rossoblu.