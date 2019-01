Genoa, il ritiro si chiude con un pareggio contro il Wurzburger

Genova - Si chiude con un pareggio in amichevole il ritiro spagnolo a San Pedro del Vinatar per il Genoa: contro il Wurzburger finisce 1-1. In campo anche i due nuovi arrivati, il portiere Jandrei e il terzino sinistro Pezzella.



La partita ha visto i tedeschi, che militano nella III Serie della Bundesliga, passare in vantaggio in contropiede al 20' del primo tempo e il Genoa pareggiare in pieno recupero nella ripresa grazie a Kouamé. Assenti Hiljemark e Veloso, rientrati in Italia, il primo per problemi fisici e il secondo per motivi familiari.