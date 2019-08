Genoa - Imolese 3-0. C´è anche la firma di Ghiglione

Genova - Genoa: Radu, Biraschi, Zapata, Romero, Criscito (C), Ghiglione, Saponara, Schone, Lerager, Kouamé, Pinamonti. All. Andreazzoli.



Imolese: Rossi, Garattoni, Valeau, Marcucci, Carini, Boccardi, Latte, Tentoni, Vuthaj, Maniero, Provenzano. All. Coppitelli



Arbitro: Pairetto



Primo Tempo

31' Andreazzoli toglie Saponara e mette Radovanovic



29' GOL GENOA Bello scambio Pinamonti-Ghiglione con questì'ultimo bravo a battere Rossi e a portare i suoi sul 3-0



25' GOL GENOA Cross di Ghiglione in area di rigore, il portiere dell'Imolese non respinge con la giusta precisione e Saponara di testa trova la rete



4' GOL GENOA Carini colpisce di mano in scivolata e Pairetto concede il rigore che Criscito non sbaglia