Genoa in campo a Frosinone con un dubbio in attacco

Ballardini pare orientato a puntare su Piatek-Medeiros

Genova - Squadra che vince non si cambia: sembra essere questo il motto dell’allenatore del Genoa Davide Ballardini a poche ore dalla gara in programma contro il Frosinone al Benito Stirpe: il tecnico ravennate sta il partner di attacco di Piatek che, stando alle prime indiscrezioni sembra essere Medeiros.



Formazione - Ballardini vuole il riscatto in trasferta dove al momento ha ottenuto 0 punti: se in porta ci sarà spazio probabilmente per Radu, in difesa ecco il trio composto da Biraschi, Spolli e Criscito che ha ben figurato nella vittoria casalinga contro il Chievo. A centrocampo Pereira e Lazovic saranno chiamati agire sulle corsie esterne mentre come centrali ci saranno Romulo e Hijliemark che dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Mazzitelli. Ad agire dietro le due punte Piatek e probabilmente Medeiros, ecco Pandev.