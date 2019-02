Genova - Il Genoa è tornato a lavorare nella giornata di ieri per preparare la gara interna contro il Frosinone in programma domenica 3 marzo alle 15: Cesare Prandelli ha suddiviso il gruppo in due parti, chi ha giocato a Verona ha svolto attività di recupero, mentre il resto della rosa ha lavorato sulla tattica. Allenamento differenziato per tre elementi della rosa, Favilli, Lapadula e Mazzitelli.



