Genoa, individuato il terzino sinistro: è German Pezzella

Genova - Il Genoa ha individuato in German Pezzella dell’Udinese il suo terzino sinistro: il giocatore, secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, si dovrebbe trasferire in prestito con diritto di riscatto fissato sui sette milioni di Euro.



Per uno che entra c’è un altro che esce: si tratta di Ervin Zukanovic che potrebbe finire in prestito alla corte di un ex rossoblu, Davide Nicola. Il calciatore bosniaco con la maglia rossoblu ha messo a segno soltanto otto presenze in campionato e due in Coppa Italia.