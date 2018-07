Genoa, inizia la campagna abbonamenti

Prima fase dedicata alle prelazioni, dal 1 agosto vendita libera

Genova - Il Genoa con un comunicato ufficiale informa dell'inizio della campagna abbonamenti 2018/19. La sottoscrizione dell'abbonamento può avvenire solo in modalità digitale su Fidelity Card (DNA GENOA) in corso di validità. Oltre alla DNA occorre presentare un documento di identità originale e l'apposito modulo di richiesta compilato (reperibili da domani in formato elettronico dal sito ufficiale oppure in versione cartacea presso il "Genoa Museum and Store" di via al Porto Antico 4 .

La campagna abbonamenti si divide in due fasi:

PRELAZIONE - Da Lunedì 16 Luglio ore 12 a Domenica 29 Luglio, riservata agli abbonati della stagione 2017/18 che vogliano riconfermare il proprio abbonamento nello stesso posto e settore.

VENDITA LIBERA – Da Mercoledì 1° Agosto sino all’inizio del campionato, riservata a tutti i possessori di DNA GENOA che potranno acquistare un abbonamento alla stagione 2018/19, caricandolo su DNA GENOA.



Nelle giornate di Lunedì 30 e Martedì 31 Luglio, gli abbonati della stagione 2017/18 in TRIBUNA SUPERIORE potranno scegliere di cambiare settore, in quanto la tribuna superiore sarà oggetto di lavori di ristrutturazione.



PREZZI PRIMA FASE (16 Luglio ore 12 – 29 Luglio)

Tribuna Centrale – Intero 1000, Rosa 800, Under18 100

Tribuna Laterale – Intero 750 euro, Rosa 650, Under 18 100

Distinti – Intero 250, Rosa 200, Under 18 100, Over 65 125 euro (solo terzo anello)

Gradinata Nord – Intero 210, Under 18 100

Gradinata Sud – Intero 190, Rosa 120, Under 18 100, Over 65 120

Settore 5 – Intero 210, Rosa 120, Under 18 100, Over 65 120

Settore 5 Family (padre, madre, figlio U.14) – Intero 100, Rosa 100, Under14 50

Settore 5 Forze dell’Ordine – Intero 100

Ex Voucher Gradinata Nord: Intero 210, Under 18 100

Tariffa “Porta un amico” (valida solo in prelazione): l’abbonato 2017/18 che rinnoverà il proprio abbonamento potrà portare un nuovo abbonato alla stessa sua tariffa (esclusivamente per la Gradinata Sud o Distinti).



PREZZI SECONDA FASE (1° Agosto – inizio campionato)

Tribuna Centrale – Intero 1200, Under18 100

Tribuna Laterale – Intero 900, Under 18 100

Distinti – Intero 300, Under 18 100, Over 65 150 euro (solo terzo anello)

Gradinata Nord – Intero 250, Under 18 100

Gradinata Sud – Intero 230, Under 18 100, Over 65 150

Settore 5 – Intero 250, Under 18 100, Over 65 150

Settore 5 Family (padre, madre, figlio U.14) – Intero 100, Under14 50

Settore 5 Forze dell’Ordine – Intero 100



